Тебас: «Новый проект Суперлиги снова провалится. В нем не будет клубов из Англии»

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о новом проекте европейской Суперлиги.

«Перес никогда не проигрывает и всегда что-то выдумывает, — приводит слова Тебаса Football Italia. — Идея Суперлиги появилась много лет назад, и она принадлежит Пересу, а не «Реалу».

Президент ла лиги отметил, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» придают большое значение решению Евросоюза, но правительства европейских стран уже высказали мнение по этому вопросу.

«Новый проект Суперлиги снова провалится. В нем не будет клубов из Англии. Они пойдут против УЕФА, ФИФА и АПЛ», — сказал он.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.