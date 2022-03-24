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Тебас: «Новый проект Суперлиги снова провалится. В нем не будет клубов из Англии»

Президент ла лиги Тебас высказался о новом проекте европейской Суперлиги
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о новом проекте европейской Суперлиги.

«Перес никогда не проигрывает и всегда что-то выдумывает, — приводит слова Тебаса Football Italia. — Идея Суперлиги появилась много лет назад, и она принадлежит Пересу, а не «Реалу».

Президент ла лиги отметил, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» придают большое значение решению Евросоюза, но правительства европейских стран уже высказали мнение по этому вопросу.

«Новый проект Суперлиги снова провалится. В нем не будет клубов из Англии. Они пойдут против УЕФА, ФИФА и АПЛ», — сказал он.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://football-italia.net/tebas-new-super-league-would-exclude-premier-league-clubs/
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
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 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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19.01 21:00
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