Гендиректор «Ювентуса» подтвердил, что Дибала летом покинет клуб

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил, что нападающий Пауло Дибала летом покинет клуб.

«Мы приняли это решение еще в январе. Могли бы предложить ему скромную сумму, но это было бы неуважением по отношению к игроку. Решение принято.

Никто не ставит под сомнения возможности Пауло. Но с изменениями в команде, с приходом Влаховича мы пересмотрели некоторые моменты», — цитирует Арривабене TMW.

В октябре прошлого года руководство «Ювентуса» договорилось с 28-летним нападающим продлить контракт до 2026 года с заработной платной в восемь миллионов евро в год, вдобавок выплатив два миллиона евро в качестве подписного бонуса. Однако позже клуб изменил предложенные условия, что не устроило футболиста.

Действующее соглашение аргентинца с «бьянконери» рассчитано до июня 2022 года.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В общей сложности футболист провел за команду 283 матча, забил 113 мячей и отдал 48 голевых передач.