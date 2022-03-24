Альба рассказал, кого из «Реала» хотел бы видеть в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поразмышлял о шансах клуба на победу в чемпионате Испании, а также рассказал о том, какого футболиста мадридского «Реала» хотел бы видеть в «Барселоне».

«Это будет сложно, потому что у «Реала» очень хорошая команда. К тому же они проиграли очень мало игр. Но изменения, которые мы сделали за эти месяцы, и атмосфера, которая существует в «Барселоне», — очень хороши. У них очень хорошие игроки. Мне очень нравится Модрич. Но у нас есть полузащита с Бускетсом, Педри, Френки. И молодые игроки — Гави, Нико, Рики», — цитирует Альбу As.

В сезоне-2021/22 «Барселона» набрала 54 очка после 29 туров, имея один матч в запасе. Каталонцы отстают от лидера чемпионата Испании «Реала» на 12 очков.