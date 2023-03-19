«Атлетико» не проигрывает «Валенсии» в ла лиге с 2014 года

«Атлетико» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл «Валенсию» со счетом 3:0.

Таким образом, мадридский клуб не проигрывает в последних 16 матчах (10 побед и 6 ничьих) с валенсийцами, начиная с октября 2014 года. Тогда «летучие мыши» одержали победу со счетом 3:1.

«Атлетико» продлил серию без поражений в ла лиге до 10 матчей и с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице.