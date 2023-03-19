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19 марта, 22:25

Чемпионат Испании: «Атлетико» обыграл «Валенсию», «Барселона» — «Реал» и другие матчи 26-го тура

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Винисиус Жуниор и Маркос Алонсо.
Фото Reuters
26-й тур чемпионата Испании по футболу.

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Испания. Ла Лига. 26-й тур
17 мар, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:3
Атлетик
Испания. Ла Лига. 26-й тур
18 мар, 16:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:1
Кадис
Испания. Ла Лига. 26-й тур
18 мар, 18:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:2
Жирона
Испания. Ла Лига. 26-й тур
18 мар, 20:30. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:3
Сельта
Испания. Ла Лига. 26-й тур
18 мар, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:0
Валенсия
Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 16:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:0
Мальорка
Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:3
Вильярреал
Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Эльче
Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
2:0
Севилья
Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Реал

Расписание всех матчей чемпионата Испании по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 1 : 3
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 1 : 1
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 2 : 2
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 1 : 3
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 0
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 1 : 0
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
 0 : 3
19.03 18:15
Р. Сосьедад – Эльче
 2 : 0
19.03 20:30
Хетафе – Севилья
 2 : 0
19.03 23:00
Барселона – Реал
 2 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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