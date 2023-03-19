Гризманн стал третьим игроком из ла лиги с 10 голами и передачами в этом сезоне

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал третьим игроком из чемпионата Испании с 10 голами и передачами в этом сезоне.

Ранее такой результат показали вингер «Реала» Винисиус Жуниор (19 голов и 10 передач) и Самуэль Чуквуэзе (10 голов и 11 передач).

На счету Гризманна в этом сезоне 36 матчей за мадридский клуб, 10 голов и 11 результативных передач.

В последних 5 матчах за клуб 31-летний форвард набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».