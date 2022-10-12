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12 октября, 12:37

Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Мбаппе в «Реал» в январе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб в январе.

«Придет ли Мбаппе в «Реал» в январе? У вас есть право задать этот вопрос, но я не буду отвечать. Я не обязан отвечать», — сказал в интервью Canal+ Анчелотти.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В мае нынешнего года он продлил контракт с клубом до конца июня 2025 года. В сезоне-2022/23 нападающий забил 12 голов в 13 матчах за парижан.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 400 миллионов евро.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Барселона

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

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Бетис

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Барселона

 4
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

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И К Ж
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Бетис

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Осасуна

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Севилья

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