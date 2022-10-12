«Валенсия» собирается продлить контракт с Гайя до 2027 года
«Валенсия» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Хосе Гайя, сообщает журналист Николо Скира.
Клуб предлагает 27-летнему испанцу соглашение до конца июня 2027 года.
Гайя — воспитанник «Валенсии» и капитан команды. В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.
Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|1
|0
|20-1
|22
|
2
|Реал
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|
3
|Атлетик
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|
4
|Атлетико
|8
|5
|1
|2
|14-7
|16
|
5
|Р. Сосьедад
|8
|5
|1
|2
|13-11
|16
|
6
|Бетис
|8
|5
|1
|2
|10-5
|16
|
7
|Валенсия
|8
|4
|1
|3
|14-8
|13
|
8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|
9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|
10
|Р. Вальекано
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|
11
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|
12
|Мальорка
|8
|2
|3
|3
|7-9
|9
|
13
|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|
14
|Жирона
|8
|2
|1
|5
|11-14
|7
|
15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|
17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|
18
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|
19
|Кадис
|8
|1
|2
|5
|3-16
|5
|
20
|Эльче
|8
|0
|2
|6
|4-19
|2
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|- : -
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|- : -
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|6
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|6
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|6
|1
|3
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