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12 октября, 16:54

«Реал» может отпустить Азара бесплатно. Перес недоволен отношением бельгийца к своей форме

«Реал» готов отпустить Азара бесплатно
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Эден Азар.
Фото Reuters

«Реал» может бесплатно отпустить полузащитника Эдена Азара, сообщает El Nacional.

По данным источника, президент клуба Флорентино Перес готов разорвать контракт с 31-летним бельгийцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Утверждается, что руководство мадридцев пошло на такое решение из-за отношения Азара к своей физической форме.

Контракт хавбека истекает летом 2024 года. «Реал» подписал его из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Эден Азар
ФК Реал
Флорентино Перес
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 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
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 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
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 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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Атлетик – Атлетико
 - : -
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 - : -
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Реал – Барселона
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