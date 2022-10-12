«Реал» может отпустить Азара бесплатно. Перес недоволен отношением бельгийца к своей форме

«Реал» может бесплатно отпустить полузащитника Эдена Азара, сообщает El Nacional.

По данным источника, президент клуба Флорентино Перес готов разорвать контракт с 31-летним бельгийцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Утверждается, что руководство мадридцев пошло на такое решение из-за отношения Азара к своей физической форме.

Контракт хавбека истекает летом 2024 года. «Реал» подписал его из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.