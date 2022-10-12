«Реал» может отпустить Азара бесплатно. Перес недоволен отношением бельгийца к своей форме
«Реал» готов отпустить Азара бесплатно
«Реал» может бесплатно отпустить полузащитника Эдена Азара, сообщает El Nacional.
По данным источника, президент клуба Флорентино Перес готов разорвать контракт с 31-летним бельгийцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Утверждается, что руководство мадридцев пошло на такое решение из-за отношения Азара к своей физической форме.
Контракт хавбека истекает летом 2024 года. «Реал» подписал его из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро.
В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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|4
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|
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|8
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|1
|5
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|7
|
15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|
17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|
18
|Эспаньол
|8
|1
|3
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|
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|8
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|
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|8
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|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|- : -
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|16.10
|17:15
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Реал – Барселона
|- : -
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|16.10
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Бетис – Альмерия
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|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
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Роберт Левандовски
Барселона
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Хосе Луис Санмартин Хоселу
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Бетис
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|П
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Роберт Левандовски
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Реал Сосьедад
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|
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Алекс Бальде
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|Ж
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Херман Пеццела
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|2
|2
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Давид Гарсия
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|1
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