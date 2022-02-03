Разгадает ли Карпин Михневича? Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о личности нового главного тренера национальной команды Польши, нашего соперника в полуфинальном отборочном стыке ЧМ-2022.

Мнение

До матча с Польшей — пятьдесят дней. У соперника, наконец, появился тренер — Чеслав Михневич. Валерий Карпин сетовал, что неопределенность работает не только против поляков, но и против нас. Стало ли теперь понятнее, какой будет команда и какими принципами станет руководствоваться экс-тренер «Легии» в мартовском стыковом полуфинале?

Вопросы остались. Оппоненты до последнего будут темнить — с составом, тактикой. Но есть факты, которые позволят сделать фигуру Михневича в качестве главного тренера сборной немного понятнее.

Первое и самое важное. Он обычно побеждал в стартовых встречах после назначения. То есть — хороший мотиватор, одновременно использующий фактор новизны. Важное качество для института национальных команд, где работа вдолгую возможна в начале цикла или на крупных турнирах.

Второе. Михневич брал титулы с разными клубами. Сделал чемпионом страны скромный «Заглембе», позже повторил это с «Легией», а с «Лехом» выигрывал польские Кубок и Суперкубок.

Третье. Чеслав много раз в карьере доказывал, что умеет успешно противостоять фаворитам, в том числе — на выезде. Именно так сейчас многими воспринимается в паре Россия. Евро-2020 получился неудачным для обоих соперников, но после первенства континента у нас сменился тренер и одержана серия побед, в то время как поляки до сих пор выглядят страной, раздираемой футбольными противоречиями, — и оценка сил идет от эмоций.

Четвертое. Михневич — сильный тактик. Все его успешные матчи на международной арене, будь то молодежная сборная или клубы, строились не только на сильных качествах своих футболистов, но и на нейтрализации чужих козырей.

Пятое. До встречи с Россией тренер вряд ли успеет сделать что-то революционное. Сборная Польши отстроена, изменения, видимо, последуют, но все-таки большой конкуренции в составе нет, и это не предполагает нечто принципиально нового. Ставки настолько велики, что выходить на поле должны проверенные люди.

Шестое. Потери — у России не сыграют Смолов и Головин, это большой минус. У Польши не будет Клиха, основного полузащитника. Михневич сказал, что хорошо знает всех кандидатов в команду Карпина, потому что как только федерация объявила его одним из кандидатов, он засел за аналитическую работу. И в конце февраля специально прилетит сюда, чтобы увидеть в действии не только своих в РПЛ, но и русских. При этом Чеслав считает, что Валерий может вернуть Дзюбу, или скорее учитывает подобное, чтобы быть готовым к любому варианту построения нашей игры, продвижения мяча.

Седьмое. Михневич предполагает, что представители РФС способны тайно следить за предматчевым занятием Польши, поэтому накануне битвы в Петровском парке собирается провести тренировку дома, а в Москву вылететь после обеда. Игра в четверг, поляки начнут подготовку с воскресенья.

Что против Михневича?

Давление и скепсис, с которым встретили назначение на родине. На пресс-конференции после подписания контракта от Чеслава даже прозвучала угроза подать на журналистов заявление в прокуратуру. Многие не понимают, как национальную команду мог возглавить человек, связанный с боссом польской футбольной мафии по кличке Парикмахер, который якобы организовывал договорные матчи в 2000-х. По реакции Михневича на соответствующие вопросы заметно, что для него это больная тема. И поскольку поляки тоже закладываются на две игры плей-офф и вторая игра в случае успеха в Москве пройдет на их поле, фактор поддержки трибун и единства болельщиков один из важнейших. Любой негатив способен разрушить это потенциальное преимущество.

Увольнение из «Легии», провалившей чемпионат-2021/22, несмотря на краткий всплеск в Лиге Европы (по три очка в первом круге группы со «Спартаком» и «Лестером»), — не тот критерий, по которому следует оценивать тренера. Клуб из Варшавы попал в управленческий кризис: будь то плохие трансферы или общая безысходность руководства. Хотя уходил Михневич в плохой атмосфере.

Еще не сказано о реакции коллектива. Она пока сдержанная, не секрет, что ветераны хотели видеть у руля уже возглавлявшего сборную Адама Навалку. Правда, после его назначения возникло бы дополнительное давление на футболистов в силу возникшей ответственности за подобный выбор. Но этого нет. И за три с половиной года после ухода Навалки команда обновилась. А сейчас у ряда игроков появится шанс стать более значимыми фигурами — благодаря Михневичу. Особенно у молодых — в первую очередь у Себастьяна Шиманьски, выступавшего за U-21, будучи на три года моложе и считающегося креатурой нового тренера.

Ну и два факта напоследок.

После назначения Михневича спросили, будет ли он просить помощи при подготовке к матчу у своего доброго приятеля Станислава Черчесова. Ответ последовал отрицательный: «У нас со Стани фантастический контакт, но такая просьба прозвучала бы глупо. Я бы даже не осмелился на это, потому что очень ценю наши отношения».

Польша выбрала в нашей столице тот же отель, что и перед матчем с Сенегалом на чемпионате мира-2018. Тогда последовало поражение 1:2 на стадионе «Спартак». Футболисты обычно люди суеверные, неужели Михневич настолько уверен в себе?

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