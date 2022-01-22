Главный тренер сборной России — о трансфере Смолова, Миранчуке и Польше.

Валерий Карпин прямо сейчас находится в ОАЭ, где следит за подготовкой игроков сборной России на межсезонных сборах. Сегодня тренер посетил тренировку «Краснодара» в Дубае, а после ответил на вопросы журналистов.

«Вы придумываете, что Миранчук в подвешенном положении»

— До этого вы были в Марбелье. Какие впечатления от «Локомотива», который тренируется в Испании?

— Впечатления в основном от разговоров. С Бариновым, Жемалетдиновым. Магкеев, понятно, еще не готов, пока даже на поле не тренируется. Шли первые дни сборов, все в разобранном состоянии. Слишком рано, чтобы что-то конкретное для футбола увидеть.

— Общались больше за жизнь?

— Что значит за жизнь? Не за жизнь, а про футбол.

— Ребята после отпуска и не набрали форму.

— Они готовятся. Общались про футбол: как готовятся, к чему готовятся.

— Вы были у «Локомотива», но не заехали к ЦСКА. Почему?

— Потому что далековато.

— Планируете к ним приехать?

— Там Виктор Савельевич [Онопко] прибыл. Он будет смотреть и ЦСКА, и в Португалию на турнир «Зенита» собирается. Так что и до Португалии либо он, либо мы вместе доедем. Посмотрим.

— Как прошла встреча с «Краснодаром»? С кем успели пообщаться лично?

— Так же, как и со всеми. Поговорили, познакомился с главным тренером.

— Какое у вас впечатление от Фарке? Интервью он пока не давал.

— Познакомились, поздоровались. «Привет», «как дела», «удачи». Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет.

— После назначения Фарке началась дискуссия, что тренд на иностранцев — это пощечина российской тренерской школе.

— Так уже было в каком-то году, когда приехало много иностранных тренеров. А после было больше российских специалистов, а иностранцев — мало. Периодически это все меняется.

— Тренды приходят и уходят?

— Мода. Больше мода.

— Говорят, у Миранчука нет определенности по своему будущему: то «Дженоа», то «Аталанта».

— Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется, играет за клуб. Вы придумываете, что у него нет определенности. Что здесь нестабильного? Были разговоры, и? Он в «Аталанте». Вы слушаете разговоры, которые, возможно, под собой ничего не имеют.

— На ваш взгляд, ему лучше сменить клуб, чтобы чаще играть?

— Он взрослый человек, сам должен определиться, что для него лучше. Лучше идти в какую-то команду — я сейчас не про «Дженоа», — где непонятно, будешь играть или нет. Или лучше в «Аталанте», которая борется за высокие места? Он будет сам решать.

«Еще в 2008 году сказал, что лимит — зло. Мнение не поменялось»

— В последнее время много разговоров про лимит: «13+8», четыре воспитанника. Как вам такие варианты?

— Не знаю, не ко мне вопрос. Я здесь при чем? Я еще в 2008 году сказал, что лимит — зло. Что вы еще хотите от меня услышать? Мнение не поменялось.

— Лимит меняется каждые два-три года — каково тренерам клубов?

— Это даже больше не про тренеров, а про проблемы для самих клубов. Потому что ты подписываешь тех же иностранцев или русских ребят при одних условиях, а потом они меняются, но контракты остаются.

— Сейчас обсуждают вариант, что за каждого иностранца надо будет платить. В свое время у нас был налог на тренера-иностранца. Считаете, должна быть свободная конкуренция или нужно как-то искусственно поддерживать российскую тренерскую школу?

— Тренерскую школу искусственно не надо поддерживать. Когда что-то искусственное создается, это всегда плохо.

— Дзюба недавно сказал, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной. На вас это произвело впечатление?

— Что это значит? Странная формулировка. Я не понимаю. Он футболист «Зенита». Пусть тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом.

— Но вероятность его вызова существует?

— Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков.

— Правильно ли понимаем, что у вас по плану посещение игры «Зенита», а потом — к «Спартаку»?

— Да, сегодня «Зенит», на него попаду.

— В голосовании ФИФА вы поставили на первое место Левандовски. Почему не Месси или Криштиану, например?

— Потому что считаю Левандовски лучшим игроком мира в этом году.

— По совокупности каких причин?

— Потому что я так считаю — без совокупности причин. Потому что больше всех забил, например. Когда определяли, кому отдать «Золотой мяч», тоже голосовал за Левандовски.

«Даже нам хотелось бы определенности по новому тренеру сборной Польши»

— Общались ли со Смоловым по поводу его перехода в «Динамо»?

— Переписывались, да.

— Как оцените трансфер с точки зрения карьерного хода?

— Мне зачем оценивать его карьерный ход?

— Потому что была информация, что он перешел в «Динамо», чтобы быть ближе к сборной, и не выбрал МЛС.

— Замечательно. Но в «Локомотиве» он тоже был ближе к сборной. Я как тренер сборной здесь при чем? Будет играть в «Динамо» — слава богу, великолепно. А может, и не будет играть.

— Вы сказали, что также общались с Бариновым. Были разговоры, что он зимой может покинуть «Локо». Поднимали с ним этот вопрос?

— Нет.

— Будет тревожно, если он сменит клуб сейчас, перед решающим матчем?

— Почему?

— Новый клуб, новый тренировочный процесс.

— И что? А в «Краснодар» пришел новый тренер, тоже новый тренировочный процесс, а клуб никто не поменял. Это футбол: мяч круглый, поле зеленое.

— Насколько вас интересует и тревожит то, что сейчас происходит с кандидатурой главного тренера сборной Польши?

— Понятно, что интересует. Даже нам хотелось бы уже какой-то определенности, чтобы понимать, к чему готовиться. Кого назначат, как будет играть сборная Польши, по какой схеме — сейчас вообще ничего не понятно.

— Ходили слухи о переносе матча из «Лужников». В итоге подтвердилось, что все-таки будут «Лужники». Насколько это для вас принципиальный момент?

— Принципиально больше то, чтобы стадион был заполнен. Если арена большая, но заполнена даже не на половину, а на четверть — тогда смысл играть в тех же «Лужниках»?