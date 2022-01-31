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Сегодня, 18:30

В матчах с Россией Польшей будет руководить тренер, который побеждал «Спартак» в Лиге Европы. А еще обещает вернуть в состав Шиманьски

Сборную Польши по футболу возглавил Чеслав Михневич, который ранее тренировал «Легию»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Чеслав Михневич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кто такой Чеслав Михневич.

Мыльная опера по-польски

В католическое Рождество Паулу Соуза устроил переполох в польском футболе, неожиданно оставив пост в национальной сборной. За три месяца до стыковых матчей к этому точно никто не готовился, поэтому поиски сменщика беглого португальца превратились в бег по пересеченной местности, а польские СМИ называли происходящее мыльной оперой.

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Кандидатуры менялись словно в калейдоскопе, хотя все могло решиться оперативно. Фабио Каннаваро после общения с руководством польского футбола даже нанес визит в Варшаву, по итогам которого ответил отказом. По одной из версий, чемпиона мира-2006 смущало, что на подготовку к игре в Лужниках у него будет всего три дня.

Потом поляки интересовались планами экс-тренера московского «Локомотива» Славена Билича. Говорили о возвращении Адама Навалки, который работал с национальной командой на протяжении пяти лет и выводил ее на Евро-2016 и ЧМ-2018. Обсуждали возможное назначение Андрея Шевченко, заставляя российских болельщиков вспоминать тот самый гол в ворота Александра Филимонова. Однако в дело вмешались юридические нюансы, связанные с контрактом украинского специалиста с «Дженоа».

«Даже нам хотелось бы уже какой-то определенности, чтобы понимать, к чему готовиться. Кого назначат, как будет играть сборная Польши, по какой схеме — сейчас вообще ничего не понятно», — признавался Валерий Карпин журналистам во время своего визита в Эмираты, где проводят сборы многие команды РПЛ.

Форвард &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон в&nbsp;окружении футболистов &laquo;Легии&raquo;. «Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа

Старый знакомый

Ясность наступила в последний день января, когда президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил о том, что путевку в Катар «Белые орлы» попытаются добыть под началом 51-летнего Чеслава Михневича. У этого специалиста, который родился в Белоруссии, где в тот момент гостила его мать, есть свои, связанные с Россией истории. Не такие громкие, как у Шевченко, который не пустил футболиста Карпина на Евро-2000, но все же.

Не далее как в сентябре прошлого года Михневич в групповом турнире Лиги Европы побеждал в Москве «Спартак» в качестве главного тренера «Легии». Правда, до ответного матча с красно-белыми в Варшаве он не доработал, подав в отставку из-за неудачных выступлений в национальном первенстве, где действующий чемпион опустился в зону вылета. А в предыдущем отборочном цикле молодежного первенства Европы Михневич в группе уступил первое место сборной России.

Правда, финишировавшая второй Польша команде Михаила Галактионова ни разу не проиграла. В октябре 2019-го российской команде в Екатеринбурге дважды пришлось отыгрываться, в том числе после автогола Игоря Дивеева, и только в компенсированное время спасительный мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов (2:2). А в сентябре 2020-го поляки выиграли дома (1:0).

Однако назвать опыт работы Михневича со сборными негативным нельзя. В молодежке он отработал два цикла, и первый из них завершился попаданием в финальный турнир Евро-2019. Там поляки не вышли из группы, уступив конкурентам по разности мячей. «Белые орлы» обыграли Италию с Федерико Кьезой, Николо Бареллой и Лоренцо Пеллегрини в составе (1:0), взяли верх над Бельгией (3:2), а роковым оказался разгром от Испании (0:5) с Микелем Ойярсабалем, Дани Ольмо и другими будущими звездами «Красной фурии».

Лучшие условия для лучшего игрока

Особое внимание к тому турниру не случайно, так как в своем первом интервью в новой должности Михневич пообещал привлечь в сборную звезд той молодежки, а также, в отличие от предшественника, не игнорировать футболистов из польской лиги.

«Не исключаю, что шанс получат игроки, которыми в последнее время пренебрегали. Себастьян Шиманьски прекрасно знает реалии Москвы, Шимон Журковски проводит хороший сезон в «Эмполи», — цитирует Михневича Sport,pl.

В ближайшие дни тренер посетит Мюнхен, чтобы встретиться с Робертом Левандовски: «Имея лучшего футболиста в мире, мы должны создать ему условия для проявления своего потенциала».

«Сегодня моя мечта сбылась, — заявил Михневич. — Я горд. У меня уже была возможность работать в Польской футбольной ассоциации, поэтому я знаю, что меня ждет. Я знаю, как выглядит сбор, сколько там тренировок. На сегодня мы думаем только о Москве. Это то, на что мы ориентируемся. Но мы должны полностью погрузиться в изучение нашего противника, знать о нем все. Игроки не будут знать всего, но мы, сотрудники, знаем. Это требует много самоотверженности и работы. Такие вещи используются для победы в матчах даже с более сильными соперниками. Мы давно общаемся с Цезарием Кулешей. Я знал, что президент говорил с другими кандидатами, но я уже начал подготовку. Я анализировал игру сборной России, не хотел терять время, хотя и не знал, стану ли я в итоге тренером».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ФК Легия
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Чеслав Михневич
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