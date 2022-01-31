В матчах с Россией Польшей будет руководить тренер, который побеждал «Спартак» в Лиге Европы. А еще обещает вернуть в состав Шиманьски

Мыльная опера по-польски

В католическое Рождество Паулу Соуза устроил переполох в польском футболе, неожиданно оставив пост в национальной сборной. За три месяца до стыковых матчей к этому точно никто не готовился, поэтому поиски сменщика беглого португальца превратились в бег по пересеченной местности, а польские СМИ называли происходящее мыльной оперой.

Кандидатуры менялись словно в калейдоскопе, хотя все могло решиться оперативно. Фабио Каннаваро после общения с руководством польского футбола даже нанес визит в Варшаву, по итогам которого ответил отказом. По одной из версий, чемпиона мира-2006 смущало, что на подготовку к игре в Лужниках у него будет всего три дня.

Потом поляки интересовались планами экс-тренера московского «Локомотива» Славена Билича. Говорили о возвращении Адама Навалки, который работал с национальной командой на протяжении пяти лет и выводил ее на Евро-2016 и ЧМ-2018. Обсуждали возможное назначение Андрея Шевченко, заставляя российских болельщиков вспоминать тот самый гол в ворота Александра Филимонова. Однако в дело вмешались юридические нюансы, связанные с контрактом украинского специалиста с «Дженоа».

«Даже нам хотелось бы уже какой-то определенности, чтобы понимать, к чему готовиться. Кого назначат, как будет играть сборная Польши, по какой схеме — сейчас вообще ничего не понятно», — признавался Валерий Карпин журналистам во время своего визита в Эмираты, где проводят сборы многие команды РПЛ.

Старый знакомый

Ясность наступила в последний день января, когда президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил о том, что путевку в Катар «Белые орлы» попытаются добыть под началом 51-летнего Чеслава Михневича. У этого специалиста, который родился в Белоруссии, где в тот момент гостила его мать, есть свои, связанные с Россией истории. Не такие громкие, как у Шевченко, который не пустил футболиста Карпина на Евро-2000, но все же.

Не далее как в сентябре прошлого года Михневич в групповом турнире Лиги Европы побеждал в Москве «Спартак» в качестве главного тренера «Легии». Правда, до ответного матча с красно-белыми в Варшаве он не доработал, подав в отставку из-за неудачных выступлений в национальном первенстве, где действующий чемпион опустился в зону вылета. А в предыдущем отборочном цикле молодежного первенства Европы Михневич в группе уступил первое место сборной России.

?? «WITAM SERDECZNIE PANA TRENERA!»

Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski. ?? pic.twitter.com/a9tEooDfxG — ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) January 31, 2022

Правда, финишировавшая второй Польша команде Михаила Галактионова ни разу не проиграла. В октябре 2019-го российской команде в Екатеринбурге дважды пришлось отыгрываться, в том числе после автогола Игоря Дивеева, и только в компенсированное время спасительный мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов (2:2). А в сентябре 2020-го поляки выиграли дома (1:0).

Однако назвать опыт работы Михневича со сборными негативным нельзя. В молодежке он отработал два цикла, и первый из них завершился попаданием в финальный турнир Евро-2019. Там поляки не вышли из группы, уступив конкурентам по разности мячей. «Белые орлы» обыграли Италию с Федерико Кьезой, Николо Бареллой и Лоренцо Пеллегрини в составе (1:0), взяли верх над Бельгией (3:2), а роковым оказался разгром от Испании (0:5) с Микелем Ойярсабалем, Дани Ольмо и другими будущими звездами «Красной фурии».

W trakcie #ArabCup2021 w Katarze spotka?em si? z Prezydentem @FIFAcom, Giannim Infantino. Rozmawiali?my o Mundialu, kt?ry odb?dzie si? tutaj za nieca?y rok. Zapowiedzia?em Prezydentowi, ?e wtedy przyjad? tu z siln? obstaw? — ca?? nasz? reprezentacj? i tysi?cami ?? kibic?w! ? pic.twitter.com/1mFo3e9IKC — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 18, 2021

Лучшие условия для лучшего игрока

Особое внимание к тому турниру не случайно, так как в своем первом интервью в новой должности Михневич пообещал привлечь в сборную звезд той молодежки, а также, в отличие от предшественника, не игнорировать футболистов из польской лиги.

«Не исключаю, что шанс получат игроки, которыми в последнее время пренебрегали. Себастьян Шиманьски прекрасно знает реалии Москвы, Шимон Журковски проводит хороший сезон в «Эмполи», — цитирует Михневича Sport,pl.

В ближайшие дни тренер посетит Мюнхен, чтобы встретиться с Робертом Левандовски: «Имея лучшего футболиста в мире, мы должны создать ему условия для проявления своего потенциала».

Podj??em decyzj? o powo?aniu Czes?awa Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisali?my umow? do ko?ca 2022 roku, z opcj? przed?u?enia. Uwa?am, ?e to najlepszy wyb?r dla naszej kadry przed zbli?aj?cymi si? wyzwaniami. My?limy ju? tylko o #MisjaMoskwa! ?? pic.twitter.com/o4OymPSJgU — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 31, 2022

«Сегодня моя мечта сбылась, — заявил Михневич. — Я горд. У меня уже была возможность работать в Польской футбольной ассоциации, поэтому я знаю, что меня ждет. Я знаю, как выглядит сбор, сколько там тренировок. На сегодня мы думаем только о Москве. Это то, на что мы ориентируемся. Но мы должны полностью погрузиться в изучение нашего противника, знать о нем все. Игроки не будут знать всего, но мы, сотрудники, знаем. Это требует много самоотверженности и работы. Такие вещи используются для победы в матчах даже с более сильными соперниками. Мы давно общаемся с Цезарием Кулешей. Я знал, что президент говорил с другими кандидатами, но я уже начал подготовку. Я анализировал игру сборной России, не хотел терять время, хотя и не знал, стану ли я в итоге тренером».