Шевченко зовут в сборную Польши, Миранчук в шаге от перехода в «Дженоа», Шатов вернется в «Урал»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Миранчук близок к переходу в «Дженоа»

По информации итальянских инсайдеров Николо Скиры и Джанлуки Ди Марцио, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остаток сезона проведет в аренде в «Дженоа». Она обойдется «грифонам» в 2,5 миллиона евро. Спортивный директор бергамасков Джованни Сартори подтвердил факт переговоров. В ближайшее время россиянин пройдет медосмотр. В нынешней кампании 26-летний игрок провел в серии А 11 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Вилена может оказаться в «Эспаньоле»

Как сообщает «Чемпионат», полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена близок к переходу в «Эспаньол». Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Трансфер должен быть оформлен в ближайшее время. Контракт 27-летнего голландца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 13 матчей в чемпионате России, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА следит за игроком «Лацио»

По информации Il Messaggero, ЦСКА продолжает вести переговоры по переходу нападающего «Лацио» Ведата Мурики. В настоящий момент рассматривается вариант аренды за 2,5 миллиона евро с обязательным выкупом за 8 миллионов. Эту информацию опровергает «Чемпионат», чей источник утверждает, что сделка не состоится. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Шатов перейдет в «Урал»

По данным «СЭ», полузащитник Олег Шатов в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом». У него была возможность вернуться в «Рубин», из которого игрок ушел в ноябре, но он не воспользовался этой опцией. Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. До этого россиянин выступал за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В нынешнем сезоне Олег принял участие в трех матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Нападающий «Гремиу» заинтересовал «Краснодар»

Форвард «Гремиу» Рикардинью может перейти в «Краснодар», утверждает Sport24. Клубы уже начали переговоры. «Быки» хотят оформить сделку летом. В этом сезоне 20-летний футболист выступает за «Маритиму» на правах аренды. Контракт бразильца действует до лета 2022 года. В этом сезоне нападающий сыграл в чемпионате Португалии девять матчей и забил один гол.

Шевченко начал переговоры со сборной Польши

В субботу «Дженоа» официально подтвердил отставку украинского тренера, но в ближайшее время он может возглавить новую команду. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Шевченко ведет переговоры с футбольной федерацией Польши, которая активно ищет замену покинувшему сборную Паулу Соузе. Португалец расторг контракт с национальной командой Польши ради работы с бразильским «Фламенго». Именно сборная Польши является соперником России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.