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Сегодня, 08:40

Шевченко зовут в сборную Польши, Миранчук в шаге от перехода в «Дженоа», Шатов вернется в «Урал»

Матвей Морозов
Корреспондент
Рафаэл Толой (слева), Алексей Миранчук (в центре) и Марио Пашалич.
Фото Global Look Press
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Андрей Шевченко. Шевченко уволили из «Дженоа» после ужасных результатов. Что теперь будет с трансфером Миранчука?

Миранчук близок к переходу в «Дженоа»

По информации итальянских инсайдеров Николо Скиры и Джанлуки Ди Марцио, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остаток сезона проведет в аренде в «Дженоа». Она обойдется «грифонам» в 2,5 миллиона евро. Спортивный директор бергамасков Джованни Сартори подтвердил факт переговоров. В ближайшее время россиянин пройдет медосмотр. В нынешней кампании 26-летний игрок провел в серии А 11 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Вилена может оказаться в «Эспаньоле»

Как сообщает «Чемпионат», полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена близок к переходу в «Эспаньол». Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Трансфер должен быть оформлен в ближайшее время. Контракт 27-летнего голландца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 13 матчей в чемпионате России, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА следит за игроком «Лацио»

По информации Il Messaggero, ЦСКА продолжает вести переговоры по переходу нападающего «Лацио» Ведата Мурики. В настоящий момент рассматривается вариант аренды за 2,5 миллиона евро с обязательным выкупом за 8 миллионов. Эту информацию опровергает «Чемпионат», чей источник утверждает, что сделка не состоится. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.

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Шатов перейдет в «Урал»

По данным «СЭ», полузащитник Олег Шатов в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом». У него была возможность вернуться в «Рубин», из которого игрок ушел в ноябре, но он не воспользовался этой опцией. Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. До этого россиянин выступал за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В нынешнем сезоне Олег принял участие в трех матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Нападающий «Гремиу» заинтересовал «Краснодар»

Форвард «Гремиу» Рикардинью может перейти в «Краснодар», утверждает Sport24. Клубы уже начали переговоры. «Быки» хотят оформить сделку летом. В этом сезоне 20-летний футболист выступает за «Маритиму» на правах аренды. Контракт бразильца действует до лета 2022 года. В этом сезоне нападающий сыграл в чемпионате Португалии девять матчей и забил один гол.

Шевченко начал переговоры со сборной Польши

В субботу «Дженоа» официально подтвердил отставку украинского тренера, но в ближайшее время он может возглавить новую команду. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Шевченко ведет переговоры с футбольной федерацией Польши, которая активно ищет замену покинувшему сборную Паулу Соузе. Португалец расторг контракт с национальной командой Польши ради работы с бразильским «Фламенго». Именно сборная Польши является соперником России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
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Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Алексей Миранчук
Андрей Шевченко
Олег Шатов
Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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