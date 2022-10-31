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Игрок сборной Таджикистана: «Отрицательно отношусь к отстранению россиян, это несправедливо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Таджикистана Зоир Джурабоев поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Это очень хорошая команда. Думаю, что Россия находится на уровне лучших сборных Азии — Японии и Южной Кореи. Если не брать легионеров, то лидерами сборной России я считаю Джикию, Сафонова, Баринова. Еще Смолова, если его вызовут, в хорошей форме Чалов. Считаю, что для сборной Таджикистана это отличная возможность сыграть с сильным соперником, показать себя.

— Как относитесь к тому, что российских спортсменов отстранили почти от всех международных соревнований?

— Конечно, отношусь отрицательно, потому что они не имеют никого отношения к политике. Это несправедливо по отношении к спортсменам, — приводит слова Джурабоева Metaratings.ru.

Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-sbornoy-tadzhikistana-dzhuraboev-otritsatelno-otnoshus-k-otstraneniyu-rossiyan-smotryu-vse-mat-1399987/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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