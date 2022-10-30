Соболев о матче сборной России с Таджикистаном: «Играть за свою страну — всегда честь. Не важно, с кем и когда»

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к предстоящему товарищескому матчу национальной команды против Таджикистана.

— Наша сборная проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Как отреагировал на эту новость?

— Без разницы, какой статус, — сказал Соболев. — Это игра за сборную. Не важно, с кем и когда играть. Если тебя вызывают, то это всегда честь — играть за свою страну. Босния и Герцеговина с Ираном, конечно, постатуснее Таджикистана. Без разницы. Я не смотрю никогда на соперника. Для меня нет разделения, с кем играть, даже в чемпионате. Конечно, любой международный матч — радость. Просто собираемся и играем.

Товарищеский матч между командами России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.