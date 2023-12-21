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Захарова о требовании Украины отменить матч Россия — Сербия: «Они во всем террористы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Украинской ассоциации футбола (УАФ) с требованием к ФИФА и УЕФА отменить проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии в марте 2024.

«Террористы — они во всем террористы», — сказала Захарова «СЭ».

В среду, 20 декабря президент РФС Александр Дюков объявил о договоренности по поводу проведения товарищеского матча Россия — Сербия.

Игра должна будет пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

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