УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии

Украина потребовала от ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч Россия — Сербия

Украинская ассоциация футбола (УАФ) просит ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, сообщает ТАСС.

Президент РФС Александр Дюков 20 декабря объявил, что сборная России в марте следующего года сыграет против Сербии.

Генеральный секретарь футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил договоренность о проведении встречи и сообщил, что она должна пройти 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.