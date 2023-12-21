Колосков назвал жестом отчаяния требование Украины отменить матч сборных России и Сербии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) к ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«УЕФА вообще на это внимания не обратит. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеский матч. Он никакого отношения к ограничительным мерам не имеет. Поэтому это жест отчаяния, не более. Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В среду, 20 декабря президент РФС Александр Дюков объявил о договоренности по поводу проведения товарищеского матча Россия — Сербия.

Игра должна будет пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».