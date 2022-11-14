Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком состоянии в расположение национальной команды прибыли игроки «Локомотива».

— У «Локомотива» неудачный отрезок в чемпионате. В каком состоянии игроки из этой команды прибыли в сборную?

— В нормальном физическом состоянии. Психологически не в лучшем настроении. Это зависит от тура. Если бы они выиграли у «Спартака», то поднялись бы в турнирной таблице и приехали бы довольные. Такое же было с игрока «Спартака», когда приезжали после поражения, — сказал Карпин.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.