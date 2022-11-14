Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:00

Карпин — об игроках «Локомотива»: «Психологически они не в лучшем настроении»

Карпин рассказал, в каком состоянии в сборную России прибыли игроки «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком состоянии в расположение национальной команды прибыли игроки «Локомотива».

— У «Локомотива» неудачный отрезок в чемпионате. В каком состоянии игроки из этой команды прибыли в сборную?

— В нормальном физическом состоянии. Психологически не в лучшем настроении. Это зависит от тура. Если бы они выиграли у «Спартака», то поднялись бы в турнирной таблице и приехали бы довольные. Такое же было с игрока «Спартака», когда приезжали после поражения, — сказал Карпин.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Фигуристка покажет программу с цитатами Греты Тунберг. Валиева задала новый тренд?
«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Карпин объяснил, с чем связано обилие хороших нападающих в российском чемпионате
Карпин рассказал о разговоре с игроками сборной России перед ближайшими товарищескими матчами
Карпин заявил, что любую неудачу сборной будет расценивать как провал
Карпин: «Спартак» и «Ростов» становятся базовыми клубами сборной? Нет. Там играет много россиян"
Карпин: «Другой вариант какой? Неизвестно сколько ждать. Тогда давайте в Азию»
Карпин о словах Родниной: «У многих завышенные ожидания от наших депутатов? То же самое можно и ей сказать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин прокомментировал премьеру документального фильма о себе

Карпин: «Я бы провел еще эксперименты. Но общественность может сказать, что мы не так играем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости