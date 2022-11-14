Карпин: «Я бы провел еще эксперименты. Но общественность может сказать, что мы не так играем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о предстоящих играх национальной команды. Он признался, что поэкспериментировал бы с заменами.

— Есть ли какая-то разница, что матчи, в отличие от Кыргызстана, будут официальными, то есть пойдут в зачет ФИФА?

— Если только с точки зрения замен. Я бы провел еще эксперименты. Но общественность может высказываться, что мы не так играем или не выигрываем. Поэкспериментируем поменьше.