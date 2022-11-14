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Карпин: «Я бы провел еще эксперименты. Но общественность может сказать, что мы не так играем»

Валерий Карпин поделился мнением о предстоящих играх сборной России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о предстоящих играх национальной команды. Он признался, что поэкспериментировал бы с заменами.

— Есть ли какая-то разница, что матчи, в отличие от Кыргызстана, будут официальными, то есть пойдут в зачет ФИФА?
— Если только с точки зрения замен. Я бы провел еще эксперименты. Но общественность может высказываться, что мы не так играем или не выигрываем. Поэкспериментируем поменьше.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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