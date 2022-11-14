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Сегодня, 15:38

Карпин прокомментировал премьеру документального фильма о себе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что сегодня, 14 ноября, состоится премьера его фильма.

— Сегодня премьера фильма с вами. Как вам фильм и название?

— Название и сам фильм фильм не видел. Ничего не могу сказать. Да, на премьеру заеду. Как мне съемочный процесс? Это не художественный, а документальный фильм. Вот то же самое, что я и сейчас делаю, только другие камеры и свет другой.

— Был разговор о будущем, что сборная не живет одним днем? Говорили с Дюковым, что будет дальше?

— Обсуждали, что будет дальше. Ни господин Дюков, ни господин Митрофанов, ни один господин в мире сейчас не знает. Обсуждали, какие варианты могут быть, но это все вилами на воде... Смысл это обсуждать? Думаю, сейчас никто не знает.

Продюсерами проекта выступили Наталья Билан и жена спортсмена Дарья Карпина.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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