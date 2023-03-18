Газзаев: «Неприятно, что Миранчук получил травму. Но у других игроков появляется возможность проявить себя»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о травме полузащитника «Торино» Алексея Миранчука накануне мартовского сбора национальной команды.

«Неприятно, что он получил травму. Хотелось бы, чтобы он выступил. Особенно в первом матче с Ираном. К сожалению, футбол состоит из травм, желтых карточек и других причин, по которым игроки пропускают матчи. Конечно, Миранчук был бы усилением для сборной. Но сейчас у других футболистов, которые играют на его позиции, появляется возможность проявить себя и показать свои лучшие качества», — сказал Газзаев «СЭ».

В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.

Алексей Миранчук попал в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).