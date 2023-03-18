В «Торино» назвали сроки восстановления Миранчука после травмы
Спортивный директор «Торино» Дивиде Ваньяти в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках восстановления полузащитника Алексея Миранчука.
«Восстановление Алексея Миранчука после травмы займет примерно десять дней», — сказал Ваньяти «СЭ».
В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.
Алексей Миранчук попал в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).
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|
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|
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|
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|34
|
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|Эмполи
|27
|6
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|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
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|27
|1
|10
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|22-49
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|
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|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
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|Г
|
|
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Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
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|
|
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|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
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|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
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|
|
Себастьяно Луперто
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