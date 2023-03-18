В «Торино» назвали сроки восстановления Миранчука после травмы

Спортивный директор «Торино» Дивиде Ваньяти в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках восстановления полузащитника Алексея Миранчука.

«Восстановление Алексея Миранчука после травмы займет примерно десять дней», — сказал Ваньяти «СЭ».

В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.

Алексей Миранчук попал в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).