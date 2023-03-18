Алексей Миранчук не приедет в сборную России из-за травмы

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустит мартовские сборы сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Хавбек не сможет принять участие в товарищеских матчах с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

Итальянская команда известила РФС о травме приводящей мышце бедра у футболиста.

Сборы команды пройдут с 19 по 27 марта.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук сыграл за «Торино» 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.