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18 марта, 13:55

Миранчук пропустит матч с «Наполи» из-за травмы бедра

Виктория Кравченко
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник Алексей Миранчук не сможет принять участия в матче с «Наполи» в 27-м туре серии А, сообщает пресс-служба команды.

После медицинского обследования у игрока была выявлена травма приводящей мышцы левого бедра. Срок восстановление станет известен позже.

Ранее футболист был вызван в сборную России на ближажайшие матчи команды. Учебно-тренировочный сбор запланирован на 19-28 марта.

Матч «Торино» с «Наполи» запланирован на 19 марта. Начало — в 17.00 мск.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «быков» 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Алексей Миранчук
ФК Наполи
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В «Торино» назвали сроки восстановления Миранчука после травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
10
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
11
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
12
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
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 1 : 1
18.03 20:00
Салернитана – Болонья
 2 : 2
18.03 22:45
Удинезе – Милан
 3 : 1
19.03 14:30
Сампдория – Верона
 - : -
19.03 17:00
Фиорентина – Лечче
 - : -
19.03 17:00
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