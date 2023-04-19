В ЦАФА заявили, что будут рассматривать приглашение молодежных и женских сборных России на турниры ассоциации

В пресс-службе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) отреагировали на вопрос «СЭ» об отказе РФС от участия в в первом чемпионате Центральной Азии.

«Действительно, мы получили отказ от РФС. Причину они объяснили. С пониманием относимся. У нас в календарном плане всегда несколько детско-юношеских турниров среди национальных сборных. Возможно, сборные России будут приглашаться на следующие турниры, например, женские или другие молодежные. Но пока точно ничего неизвестно. Это зависит от руководства», — сообщили «СЭ» в пресс-службе ЦАФА.

Чемпионат ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.