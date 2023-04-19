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Сегодня, 11:50

В ЦАФА сообщили, что сборная Россия не сможет принять участие в турнирах под эгидой организации в 2023 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) рассказали «СЭ», когда сборная России может быть приглашена на турнир под эгидой организации.

Ранее в РФС сообщили об отказе участвовать в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Сложно организовать турниры национальных сборных под эгидой ЦАФА. Есть календарь ФИФА. Календарь турнира нужно подогнать под всех. Процедура очень сложная. Неизвестно, когда будет следующий турнир для взрослых сборных. Точно уже, наверное, не в этом году. Следующие окна ФИФА забиты другими чемпионатами», — сообщили «СЭ» в пресс-службе ЦАФА.

Чемпионат ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

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