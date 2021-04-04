Черчесов: «Не планировал обсуждать с Миранчуком слова про «золотой актив»»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как выстраивает отношение с игроками национальной команды.

— Это всегда ситуативно. Если я чувствую, что игроку нужен совет, могу ему набрать. Необязательно ждать сбора. Бывают разные обстоятельства. Иногда на сборе случаются моменты, когда нет повода для общения с игроком. Если футболист сам к тебе обращается, то нужно понимать зачем. Он должен зайти и выйти от тебя сильнее. А бывают моменты, когда надо поговорить, а я до конца не понимаю каким образом. И это тот случай, когда лучше промолчать, — цитирует Черчесова «Чемпионат».

— К вопросу о понимании. Вы поговорили один на один с Миранчуком?

— Нет.

— Он правильно понял ваш посыл про «золотой актив»?

— Это словосочетание не я произнес. Не планировал это с ним это обсуждать. Мы за Лешей наблюдаем в матчах за клуб. Он такой же футболист, как и все. Смотрим, на каких позициях играет, где ему комфортнее. В сборной России во всех трех играх он принимал участие, в «Аталанте» в основном тоже выходит на замену. Буквально вчера с «Удинезе» появился в конце игры. Анализируем игру не только его, но и всех кандидатов в сборную.

— Вы можете представить сборную, в которой с первых минут играют Головин и Миранчук? Или это слишком рискованно?

— Почему рискованно? Это нормально. Смотря какой соперник, какие задачи. Зависит от слабых сторон оппонента. Все реально. Если оба в хорошем состоянии, то это один из наших тактических вариантов. Другой момент, что есть фамилии, а есть готовность в конкретный момент.