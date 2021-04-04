Черчесов: «Не планировал обсуждать с Миранчуком слова про «золотой актив»»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как выстраивает отношение с игроками национальной команды.
— Это всегда ситуативно. Если я чувствую, что игроку нужен совет, могу ему набрать. Необязательно ждать сбора. Бывают разные обстоятельства. Иногда на сборе случаются моменты, когда нет повода для общения с игроком. Если футболист сам к тебе обращается, то нужно понимать зачем. Он должен зайти и выйти от тебя сильнее. А бывают моменты, когда надо поговорить, а я до конца не понимаю каким образом. И это тот случай, когда лучше промолчать, — цитирует Черчесова «Чемпионат».
— К вопросу о понимании. Вы поговорили один на один с Миранчуком?
— Нет.
— Он правильно понял ваш посыл про «золотой актив»?
— Это словосочетание не я произнес. Не планировал это с ним это обсуждать. Мы за Лешей наблюдаем в матчах за клуб. Он такой же футболист, как и все. Смотрим, на каких позициях играет, где ему комфортнее. В сборной России во всех трех играх он принимал участие, в «Аталанте» в основном тоже выходит на замену. Буквально вчера с «Удинезе» появился в конце игры. Анализируем игру не только его, но и всех кандидатов в сборную.
— Вы можете представить сборную, в которой с первых минут играют Головин и Миранчук? Или это слишком рискованно?
— Почему рискованно? Это нормально. Смотря какой соперник, какие задачи. Зависит от слабых сторон оппонента. Все реально. Если оба в хорошем состоянии, то это один из наших тактических вариантов. Другой момент, что есть фамилии, а есть готовность в конкретный момент.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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