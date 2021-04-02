РФС заключил соглашение о развитии футбола в Липецкой области

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Липецкая область и региональная федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает 2 апреля официальный сайт РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Соглашение поможет систематизировать работу по развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и местной федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематических занимающихся футболом в регионе.

12 марта РФС заключил аналогичные соглашения о развитии футбола в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.