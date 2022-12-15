Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался об игре сборной России в товарищеских матчах против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

«Валерий Георгиевич уже давно все сказал. Я его поддерживаю. Каждый здравомыслящий человек понимает, что в этих матчах был экспериментальный состав. Нужно было посмотреть на молодых игроков. У нас растет новое поколение», — сказал Сычев «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

В 2022 году национальная команда России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).