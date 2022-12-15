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Дуймович: «При Карпине сборная России была близка к прямому выходу на чемпионат мира»

Мария Гусева
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Бывший футболист национальной команды Хорватии Томислав Дуймович перечислил лучшие матчи Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России.

«Самыми лучшими матчами Валерия Карпина могу назвать две игры со сборной Хорватии. Как ни странно, но в матче в Сплите все определил фарт, удачи и мелочи. При этом тренере Россия была больше всего близка к нужному результату и прямому выходу на чемпионат мира», — цитирует Sport24 Дуймовича.

Последний официальный матч сборная России провела 14 ноября 2021 года, уступив Хорватии в Сплите со счетом 0:1 и заняв второе место в группе H отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Томислав Дуймович
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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