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Сегодня, 12:01

Хомуха объяснил, в чем разница в подготовке к крупным турнирам национальной команды и юношеской сборной

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о важности подготовки к крупным турнирам национальной команды и юношеской сборной.

«Дело в том, что национальные сборные и юношеские — немного разные вещи. У нас была системная подготовка на протяжении всего года, предшествовавшая чемпионату Европы, мы неоднократно участвовали в турнирах и у нас было больше времени на подготовку непосредственно перед самим Евро. Так что тут совершенно разные подходы», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

В 2013 году юношеская сборная России под руководством Хомухи стала чемпионом Европы в Словакии, обыграв в финале сборную Италии.

Источник: https://metaratings.ru/news/khomukha-ne-zametil-kardinalnykh-izmeneniy-v-rabote-trenerov-na-chm-2022-1440293/
Дмитрий Хомуха
Сборная России по футболу
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