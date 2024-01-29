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Сегодня, 17:15

Стало известно, кто повлиял на то, что РФС остался в УЕФА. Инсайд рейтинга «СЭ»

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Помощник Президента РФ Игорь Левитин.
Игорь Левитин.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Четвертый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

Главное связующее звено между государством и РФС — Игорь Левитин, помощник президента РФ, член попечительского совета футбольного союза. Именно его мнение стало одним из определяющих в вопросе, в какой конфедерации должен находиться РФС. Такое решение просто не могло быть принято без Левитина.

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