Стало известно, кто повлиял на то, что РФС остался в УЕФА. Инсайд рейтинга «СЭ»

Четвертый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

Главное связующее звено между государством и РФС — Игорь Левитин, помощник президента РФ, член попечительского совета футбольного союза. Именно его мнение стало одним из определяющих в вопросе, в какой конфедерации должен находиться РФС. Такое решение просто не могло быть принято без Левитина.