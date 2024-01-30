Колыванов — о матче России против Сербии: «Это сильнейший соперник за все время международного бана»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов оценил идею проведения товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«Вообще супер! Прекрасный матч с хорошей командой. Наверное, это сильнейший соперник за все время международного бана. Мечта! Все зрители соскучились. Хочется увидеть как можно больше болельщиков на трибунах», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что товарищеская встреча между сборными России и Сербии должна состояться 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».