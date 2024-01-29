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Непомнящий о словах Чеферина про матч Россия — Сербия: «Если такие голоса есть, то надо этому радоваться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что сборные России и Сербии имеют право провести товарищеский матч между собой.

«Не думаю, что это сулит позитивные шаги. Национальные сборные в составе УЕФА встречаются, имеют право, чиновники это и говорят. Но если такие голоса есть, надо этому радоваться. А какие-то выводы я бы делать не стал. Но я не верю, что в этом году нас вернут в международные соревнования», — приводит Betonmobile слова Непомнящего.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии должен состояться 21 марта 2024 года в Москве.

Источник: Betonmobile
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