Непомнящий о словах Чеферина про матч Россия — Сербия: «Если такие голоса есть, то надо этому радоваться»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что сборные России и Сербии имеют право провести товарищеский матч между собой.

«Не думаю, что это сулит позитивные шаги. Национальные сборные в составе УЕФА встречаются, имеют право, чиновники это и говорят. Но если такие голоса есть, надо этому радоваться. А какие-то выводы я бы делать не стал. Но я не верю, что в этом году нас вернут в международные соревнования», — приводит Betonmobile слова Непомнящего.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии должен состояться 21 марта 2024 года в Москве.