50 самых влиятельных людей российского футбола

Уникальный рейтинг «СЭ».

«СЭ» впервые публикует рейтинг самых влиятельных персон нашего футбола. В списке есть как очевидные имена, так и те, кто находится в тени, но оказывает существенное влияние на футбольные процессы. Наш рейтинг станет ежегодным, и следующей зимой будет интересно посмотреть, как изменился расклад сил в управлении российским футболом.

Рейтинг составлен на основе профессиональных знаний журналистов «СЭ». В его основу заложены такие критерии, как влиятельность (способность влиять на значительный круг людей и процессов внутри российского футбола), реноме (авторитет внутри футбольного сообщества), общественная поддержка (известность широкому кругу болельщиков, доверие и востребованность со стороны СМИ).

1. Александр Дюков

53 года

Председатель правления и гендиректор ПАО «Газпром нефть»

Президент РФС

С марта 2008 по май 2017 года — президент «Зенита». В феврале 2019-го был избран президентом РФС. Заняв пост, стабилизировал финансовое положение организации, инициировал ряд реформ, которые, в частности, касались детско-юношеского футбола и судейской системы.

Александр Дюков.

2. Алексей Миллер

58 лет

Председатель правления ПАО «Газпром», председатель совета директоров ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Газпром-медиа»

Главный человек в «Газпроме» — компании, которая владеет действующим чемпионом страны «Зенитом»

«Газпром» в 2005 году купил контрольный пакет акций «Зенита», и с тех пор команда выиграла шесть чемпионатов и три Кубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В холдинг «Газпром-медиа» входит федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

Алексей Миллер.

3. Игорь Левитин

68 лет

Помощник Президента Российской Федерации

Член попечительского совета РФС, курирует футбол со стороны государства

Выдает дотации и субсидии на развитие футбола, в том числе в регионах, занимается финансированием детско-юношеских спортивных школ. Занимает должность заместителя председателя координационного совета по подготовке и проведению в России Евро-2020.

Игорь Левитин.

4. Леонид Федун

64 года

Вице-президент ПАО «Лукойл»

Владелец «Спартака», член исполкома РФС

В 2004 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака». В 2014 году построил для клуба собственный стадион — «Открытие Арена». В 2017 году «Спартак» впервые при Федуне стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. Регулярно высказывает идеи развития спорта в нашей стране. В частности, в 2017-м через «СЭ» опубликовал предложения по реформированию российского футбола.

Леонид Федун.

5. Евгений Гинер

60 лет

Бизнесмен

Президент ЦСКА, член исполкома РФС, председатель Финансового комитета РФС

Возглавляет ЦСКА с февраля 2001 года. За это время красно-синие шесть раз побеждали в чемпионате России, семь раз выигрывали Кубок страны, в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА. В 2016 году у клуба появился свой стадион — «ВЭБ Арена». В 2020 году 77,63% акций ЦСКА были проданы ВЭБ, однако Гинер сохраняет управление клубом. С 2004 по 2006 год был президентом российской премьер-лиги.

Евгений Гинер.

6. Сергей Галицкий

53 года

Бизнесмен

Президент «Краснодара», член исполкома РФС

В 2008 году основал «Краснодар», который уже в 2011-м дебютировал в премьер-лиге. В 2016-м открылся стадион «Краснодар», чье строительство полностью финансировал Галицкий. Команда трижды завоевывала бронзовые медали чемпионата России, а в 2020 году впервые сыграла в групповом этапе Лиги чемпионов.

Сергей Галицкий.

7. Станислав Черчесов

57 лет

Главный тренер сборной России с 2016 года

Вместе с командой добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018-м, будет руководить ею во время Евро-2020. Взаимодействует со всем высшим руководством РФС и с владельцами всех клубов премьер-лиги.

Станислав Черчесов.

8. Леонид Михельсон

65 лет

Председатель правления ПАО «Новатэк»

Возглавляет компанию, которая является главным спонсором РФС

В разные годы Михельсон и его компании финансировали Всероссийскую федерацию акробатического рок-н-ролла, Ассоциацию студенческого баскетбола, хоккейные, волейбольные и баскетбольные команды. Но основная связь Михельсона со спортом — сборная России по футболу, чьим генеральным партнером остается ПАО «Новатэк». В 2019 году миллиардер возглавил попечительский совет РФС.

Леонид Михельсон.

9. Александр Алаев

41 год

Генеральный секретарь РФС

Входит в команду президента РФС

До 2010 года занимался исключительно пляжным футболом, затем занял пост заместителя спортивного директора Российского футбольного союза, а в 2012-м — исполнительного директора. С 2013 года — генеральный директор РФС. С декабря 2017-го по декабрь 2018-го временно исполнял обязанности президента организации. С 2019 года — генеральный секретарь РФС. Главный кандидат на пост президента ФНЛ.

Александр Алаев.

10. Сергей Прядкин

59 лет

Президент РПЛ, вице-президент РФС

Руководит лигой с 2007 года. В РПЛ работает со дня основания — с 2001-го. Зимой 2018-2019 годов был исполняющим обязанности президента РФС. В 2020-м Прядкин на общем собрании клубов РПЛ единогласно был переизбран президентом на новый пятилетний срок. С 2007 года занимает должность вице-президента РФС.

Сергей Прядкин.

11. Алишер Усманов

67 лет

Бизнесмен

Один из богатейших бизнесменов России, регулярно оказывающий помощь РФС и российским футбольным клубам.

Именно Усманов в 2015 году покрыл задолженность РФС перед бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. В 2020 году генеральным спонсором ЦСКА стала ИТ-группа «ИКС Холдинг», принадлежащая Усманову.

Алишер Усманов.

12. Максим Митрофанов

38 лет

Заместитель генсека РФС, директор РФС по развитию

Входит в команду президента РФС

В 2006 году оказался в «Зените» — сначала занимался коммерческой деятельностью, а в 2007-м стал генеральным директором клуба. В РФС занимал должность заместителя председателя Комитета по безопасности и работе с болельщиками, был ответственным секретарем Комитета программ развития футбола. С апреля 2019-го — директор по развитию и заместитель генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Максим Митрофанов.

13. Олег Матыцин

56 лет

Министр спорта РФ

Член попечительского совета РФС

В январе 2020 года вошел в новый состав Правительства РФ и занял пост министра спорта вместо Павла Колобкова. В марте вместо него же был включен в попечительский совет РФС.

Олег Матыцин.

14. Павел Андреев

49 лет

Футбольный агент

Имеет большой авторитет среди агентов и в сообществе в целом. Был первым, кто получил агентскую лицензию Российского футбольного союза. Его клиентами в нулевые были Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Дмитрий Сычев. Сейчас агентство Андреева ведет дела многих сильнейших футболистов России, среди них — Роман Зобнин, Александр Максименко, Александр Соболев.

Павел Андреев.

15. Ашот Хачатурянц

52 года

Бизнесмен

Председатель Судейского комитета РФС, член исполкома РФС

Больше года возглавляет судейско-инспекторский корпус и отвечает за стратегическое развитие судейства. При нем создан московский ВАР-центр, и видеоарбитры стали работать почти на каждом матче чемпионате России.

Ашот Хачатурянц.

16. Максим Орешкин

38 лет

Помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ РФ, председатель совета директоров Первого канала

Председатель совета директоров ЦСКА

В январе 2020 года был назначен помощником Президента Российской Федерации, а в мае возглавил совет директоров ЦСКА после того, как ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций клуба. Член наблюдательного совета ВЭБ, давний болельщик ЦСКА.

Максим Орешкин.

17. Алексей Рыскин

46 лет

Спортивный директор «Ростова»

С 2004 года работал вместе с известным агентом Олегом Артемовым, представлял интересы значительного числа футболистов «Спартака» в нулевые. Впервые оказался в «Ростове» в конце нулевых, формально работал в селекционном отделе. В 2012-м после годичного отсутствия вернулся в клуб, но в 2015-м формальную должность потерял. С 2017-го — спортивный директор «Ростова».

Алексей Рыскин.

18. Юрий Соловьев

50 лет

Первый заместитель Президент-председателя правления Банка ВТБ

Председатель совета директоров московского «Динамо»

В 2019 году банк ВТБ завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций «Динамо». После этого первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев возглавил совет директоров клуба. В декабре 2020-го на общем собрании клубов РПЛ был выдвинут в качестве кандидата в исполком РФС.

Юрий Соловьев.

19. Магомед Даудов

40 лет

Председатель парламента Чеченской республики

Президент «Ахмата»

В 2004 году стал вице-президентом грозненского клуба, а с 2011 года занимает должность президента «Ахмата» (до 2017 года — «Терека»). За время работы Даудова на посту президента «Ахмат» ни разу не покидал российскую премьер-лигу, в сезоне-2016/17 занял рекордное для себя пятое место.

Магомед Даудов.

20. Елена Илюхина

51 год

Заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по правовым и корпоративным вопросам

Председатель совета директоров «Зенита» с 2019 года

За время ее работы клуб дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России. Назначила Андрея Аршавина на пост директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам. В 2020 году была избрана новым президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга и президентом МРО «Северо-Запад». Кандидатура Илюхиной выдвинута для избрания в состав исполкома РФС.

Елена Илюхина.

21. Рустем Сайманов

58 лет

Генеральный директор «Рубина»

В 2006 году занял пост спортивного директора «Рубина», занимался переговорами и финансовой частью трансферов. В 2008 и 2009 годах казанский клуб стал чемпионом России. В мае 2008-го Сайманов был арестован, освобожден из тюрьмы в 2014 году. В 2017-м вернулся на должность спортивного директора «Рубина». С 2018 года — генеральный директор клуба.

Рустем Сайманов.

22. Борис Ротенберг

63 года

Совладелец и член совета директоров СМП Банка

Президент «Сочи»

В футболе — с 2013 года, когда был назначен президентом московского «Динамо». В 2015-м покинул этот пост и стал активно вкладываться в развитие петербургского «Динамо». Помог клубу погасить долги и выйти в ФНЛ. В 2018 году было решено перевезти клуб в Сочи, где он базируется до сих пор. К зимнему перерыву «Сочи» подошел на четвертом месте в РПЛ. Сын, Борис Ротенберг-младший, числится в «Локомотиве».

Борис Ротенберг.

23. Роман Бабаев

42 года

Генеральный директор ЦСКА

Авторитетный футбольный функционер. Начал работу в ЦСКА в 1999 году — сперва был юрисконсультом, а затем руководителем юридического отдела. В 2007-м совет акционеров клуба назначил Бабаева на должность генерального директора ЦСКА. После этого красно-синие три раза выигрывали чемпионат России, четырежды — Кубок России.

Роман Бабаев.

24. Герман Ткаченко

50 лет

Футбольный агент

Один из самых авторитетных агентов России. В девяностых и нулевых возглавлял «Крылья Советов». В 2005 году возглавил российский филиал английской управляющей компании в организации спортивных мероприятий «ProSports Management». С 2010-го принимал активное участие в возрождении «Анжи» и переговорах с именитыми футболистами для махачкалинского клуба. Имеет обширные связи в клубах РПЛ.

Герман Ткаченко.

25. Михаил Прокопец

37 лет

Спортивный юрист

С 2005 по 2008 год — юрисконсульт и ведущий юрисконсульт РФС. Принимал участие в подготовке закона о физической культуре и спорте и поправок в Трудовой кодекс РФ, касающихся труда спортсменов. С 2007 года — эксперт комиссий РФС по лицензированию футбольных клубов и по лицензированию стадионов. Партнер юридической компании SILA International Lawyers, которая занимается делами многих футболистов и тренеров России.

Михаил Прокопец.

26. Андрей Лексаков

60 лет

Руководитель Департамента сборных команд РФС

Один из самых авторитетных специалистов РФС по спортивным вопросам

Генеральный директор Академии тренерского мастерства РФС. С 2013-го - технический директор РФС. Возглавляет комиссию РФС по лицензированию футбольных клубов. На ЧМ-2018 был аналитиком сборной России и во время матчей с трибуны давал подсказки тренерскому штабу.

Андрей Лексаков.

27. Гурам Аджоев

59 лет

Руководитель тульского «Арсенала»

Бывший футболист, играл в «Спартаке» и «Динамо», с харьковским «Металлистом» выигрывал Кубок СССР. С 2013 по 2015 год — спортивный директор московского «Динамо». Был вице-президентом Ночной хоккейной лиги, по которой хорошо знаком с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В октябре 2016 года стал президентом тульского «Арсенала».

Гурам Аджоев.

28. Денис Рогачев

43 года

Заместитель генерального секретаря РФС

Главный специалист РФС по юридическим вопросам

Уже более 10 лет является главным юристом российского футбола, через него проходят все ключевые юридические решения. Считается наставником многих юристов, стоял у истоков спортивной юриспруденции в России.

Денис Рогачев.

29. Артем Дзюба

32 года

Нападающий «Зенита» и сборной России

Один из самых популярных людей российского футбола

Стал героем нации после чемпионата мира и обрел большое количество поклонников, особенно из числа тех, кто до турнира не интересовался футболом. В то же время среди футбольных болельщиков отношение к нему крайне неоднозначное. Однако появление известного скандального видео сделало его еще популярнее, в его поддержку высказались многие звезды шоу-бизнеса.

Артем Дзюба.

30. Зарема Салихова

34 года

Жена Леонида Федуна

Де-факто входит в руководство «Спартака»

Принимает непосредственное участие в принятии ключевых решений в «Спартаке», в ближайшее время может войти в совет директоров клуба.

Зарема Салихова.

31. Денис Соловьев

43 года

Заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК»

Председатель комитета РФС по маркетингу, член исполкома РФС

Возглавляет комитет, одним из ключевых направлений работы которого является систематизация и централизация коммерческих активов РФС, а также повышение бизнес-отдачи от контрактов с действующими партнерами. С 2017 года входит в исполком РФС.

Денис Соловьев.

32. Алексей Дюмин

48 лет

Губернатор Тульской области

Оказывает поддержку «Арсеналу»

Бывший замглавы Федеральной службы охраны и вратарь команды президента в гала-матчах Ночной хоккейной лиги. Находит общий язык с представителями «Роснефти» и «Ростеха» для оказания финансовой помощи «Арсеналу». Часто посещает домашние матчи команды.

Алексей Дюмин.

33. Сергей Фурса

61 год

Руководитель Департамента инспектирования РФС

Входит в команду президента РФС

Приступил к работе в начале 2020 года. Один из тех, кто влияет на идеологию судейства и трактовку правил игры. Входит в экспертно-судейскую комиссию.

Сергей Фурса.

34. Валерий Карпин

51 год

Главный тренер «Ростова»

Карпин и «Спартак» долгое время были гремучей смесью с медийной точки зрения и не только. Тренер уже три года работает в «Ростове», но внимания к его персоне меньше не стало. Валерию Георгиевичу по-прежнему свойственны резкость и бескомпромиссность в высказываниях, да и команда показывает неплохие результаты.

Валерий Карпин.

35. Полина Юмашева

41 год

Председатель Комитета женского футбола РФС

Входит в команду президента РФС, член исполкома РФС

Дочь бывшего главы Администрации президента Валентина Юмашева, экс-супруга предпринимателя Олега Дерипаски. В последнем рейтинге богатейших женщин России от Forbes заняла 16-е место. В конце 2019 года возглавила Комитет женского футбола РФС. Работе в комитете, по ее словам, уделяет 80 процентов времени.

Полина Юмашева.

36. Кирилл Мельников

31 год

Директор по коммуникациям РФС

Входит в команду президента РФС

Бывший журналист. Был одним из ведущих экономических журналистов газеты «КоммерсантЪ», затем основал собственное коммуникационное агентство. В РФС начал работать до ЧМ-2018, летом 2019 года официально возглавил Департамент по коммуникациям.

Кирилл Мельников (в центре).

37. Тимур Гурцкая

Футбольный лоббист

Авторитетный человек в агентской среде

Имеет многолетний опыт работы на трансферном рынке и обширные связи как на российском, так и на международном рынке. Оказывал влияние на «Спартак» времен Массимо Карреры.

Тимур Гурцкая.

38. Николай Оганезов

50 лет

Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам

Один из основателей букмекерского бизнеса в России

Экс-председатель правления саморегулируемой организации букмекеров. Имеет 20-летний опыт работы в сфере индустрии развлечений и игорного бизнеса, активно участвовал в работе комитетов и комиссий по разработке законодательства, регулирующего игорный бизнес.

Николай Оганезов.

39. Игорь Акинфеев

34 года

Вратарь и капитан ЦСКА

Один из самых популярных футболистов страны

Наряду с Дзюбой стал героем ЧМ-2018, однако с точки зрения репутации Акинфеев просто безупречен. После турнира завершил карьеру в сборной, но при этом нельзя исключать, что мы увидим его в воротах национальной команды на чемпионате Европы.

Игорь Акинфеев.

40. Сергей Анохин

47 лет

Генеральный директор «Химок»

Член исполкома РФС

С 2004 года занимался развитием пляжного футбола в России. В 2013 году возглавил Московскую федерацию футбола. Член исполкома РФС, председатель Комитета массового футбола. В сентябре 2020 года занял пост генерального директора «Химок».

Сергей Анохин.

41. Андрей Аршавин

39 лет

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Академии «Зенита»

Один из самых популярных футболистов России

Сразу после окончания карьеры вошел в структуру «Зенита». Сначала как советник, теперь возглавляет молодежное направление, став, по его же словам, «офисной крысой». Часто выступает в качестве эксперта на телевидении.

Андрей Аршавин.

42. Виктор Кашшаи

45 лет

Руководитель Департамента судейства РФС

Входит в команду президента РФС

Приступил к работе в начале 2020 года. Отвечает за обучение арбитров — в основном судей РПЛ, а также за их назначения. Осенью появилась информация о возможной отставке венгерского специалиста, но пока он сохранил свою должность. Входит в экспертно-судейскую комиссию.

Виктор Кашшаи.

43. Владимир Хашиг

52 года

Генеральный директор «Краснодара»

Многолетний руководитель самого прогрессирующего клуба России последнего десятилетия, один из главных проводников идей Сергея Галицкого.

Владимир Хашиг.

44. Андрей Бокарев

54 года

Президент АО «Трансмашхолдинг»

Член попечительского совета РФС

С 2009 года входил в совет директоров «Локомотива», покинул его в конце прошлого года. Входит в попечительский совет РФС с момента его создания в 2019 году. В феврале 2020 года оставил пост президента российской Ассоциации лыжных видов спорта, который занимал с 2010 года; активно спонсирует теннис.

Андрей Бокарев.

45. Андрей Будогосский

70 лет

Экс-глава Департамента судейства и инспектирования РФС

Один из самых авторитетных людей в судейских вопросах, один из идеологов реформ судейства и разработчиков программы «Таланты и наставники», с помощью которой предполагается создать новые судейские кадры для профессионального футбола. В 2016-2018 гг. возглавлял российское судейство.

Андрей Будогосский.

46. Алан Агузаров

32 года

Футбольный агент

Юрист Станислава Черчесова. Агент Магомед-Шапи Сулейманова, Ивана Игнатьева, Антона Швеца, Александра Ташаева, Сослана Джанаева и других футболистов.

Алан Агузаров.

47. Шамиль Газизов

52 года

Бывший гендиректор «Спартака»

Благодаря многолетней успешной работе в «Уфе» прошлым летом был приглашен на должность генерального директора в московский «Спартак». Однако уже через пять месяцев соглашение с ним было расторгнуто.

Шамиль Газизов.

48. Андрей Соколов

51 год

Президент ПФЛ, член исполкома РФС

Работает на различных должностях в ПФЛ с 1997 года, в январе 2013-го возглавил лигу. Во втором дивизионе в этом сезоне выступают 64 клуба.

Андрей Соколов.

49. Алексей Сорокин

48 лет

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

Ответственный за проведение российской части Евро-2020, а также финала Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге. Координировал организацию и проведение в Москве финала Лиги чемпионов 2008 года, после чего был назначен гендиректором РФС. Возглавлял заявочный комитет «Россия-2018», а затем стал гендиректором оргкомитета чемпионата мира в России, который президент ФИФА Джанни Инфантино назвал лучшим в истории.

Алексей Сорокин.

50. Анна Попова

60 лет

Глава Роспотребнадзора

Оказывает непосредственное влияние на футбол в условиях борьбы с коронавирусом. Самый влиятельный человек в российском футболе в 2020 году из тех, кто с футболом не связан. Именно от ее решений зависело количество зрителей на стадионах.