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Сорокин оценил выступление сборной России по футболу в 2022 году

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года и Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин прокомментировал результаты сборной России в товарищеских матчах, прошедших в 2022 году.

«Это были товарищеские матчи. По ним я не склонен оценивать качество сборной. В товарищеских матчах тренеры зачастую экспериментируют с составом, с установками на игру. Я бы не делал далеко идущих выводов», — цитирует Сорокина ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Источник: https://tass.ru/sport/16735601
Сборная России по футболу
Алексей Сорокин (руководитель)
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