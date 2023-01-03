Сорокин оценил выступление сборной России по футболу в 2022 году
Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года и Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин прокомментировал результаты сборной России в товарищеских матчах, прошедших в 2022 году.
«Это были товарищеские матчи. По ним я не склонен оценивать качество сборной. В товарищеских матчах тренеры зачастую экспериментируют с составом, с установками на игру. Я бы не делал далеко идущих выводов», — цитирует Сорокина ТАСС.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
Источник: https://tass.ru/sport/16735601
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