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Сегодня, 17:50

Хиддинк рассказал, в каком году состав сборной России был самым талантливым

Руслан Минаев
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Гус Хиддинк.
Фото Global Look Press

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос, в каком году состав национальной команды был, по его мнению, самым талантливым.

Голландский специалист считает, что именно под его руководством в сборную входили наиболее одаренные российские игроки.

«В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков — это невозможно», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

76-летний тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Хиддинк приводил национальную команду к бронзовым медалям Евро-2008. Тогда в полуфинале российская сборная уступила будущему чемпиону Европы — Испании со счетом 0:3.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-v-rossii-eshhe-ne-poyavilos-pokolenie-talantlivee-e-pohi-2008-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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