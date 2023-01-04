Хиддинк рассказал, в каком году состав сборной России был самым талантливым

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос, в каком году состав национальной команды был, по его мнению, самым талантливым.

Голландский специалист считает, что именно под его руководством в сборную входили наиболее одаренные российские игроки.

«В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков — это невозможно», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

76-летний тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Хиддинк приводил национальную команду к бронзовым медалям Евро-2008. Тогда в полуфинале российская сборная уступила будущему чемпиону Европы — Испании со счетом 0:3.