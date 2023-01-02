Валерий Непомнящий: «Быть на обочине мирового футбола — это неприятно»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий ответил на вопрос о том, чего ожидает в новом году.

«Чего жду от 2023 года? Не только я, но и все мы считаем, что для того, чтобы быть счастливыми в футболе, мы должны иметь возможность конкурировать с командами из Европы, чтобы жила наша сборная. Больше и мечтать-то не о чем в футбольном смысле.

Можно говорить длинно и банально, но в этом нет смысла. Все мы думаем в одинаковом русле, что быть на обочине мирового футбола — это неприятно. Да, мы можем создать закрытую лигу наподобие НХЛ, НБА, но это никак не сопоставимо с нашими возможностями. Нам нужен выход в Европу, чтобы у ребят была мотивация играть в национальной сборной, и чтобы сборная России сражалась с лучшими командами мира", — цитирует Непомнящего Legalbet.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.