Смородская положительно отреагировала на попадание Головина и Миранчука в состав национальной команды России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что довольна попаданием хавбека «Монако» Александра Головина и полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в состав сборной России на мартовские матчи.

«Вы знаете, это хорошо, что Головин и Миранчук смогут сыграть в товарищеских играх. Мне это нравится», — цитирует Смородскую Vprognoze.ru.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.