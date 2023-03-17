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17 марта, 15:05

ЦАФА: «Состав участников турнира, где может сыграть сборная России, пока не утвержден»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-атташе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Полат Аллагулиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке к турниру, в котором может выступить сборная России.

«Все страны уже дали согласие на участие, в том числе Россия заинтересована в участии. Но есть некоторые моменты, которые нужно согласовать. Восьмая команда пока неизвестна. Окончательный список участников будет известен скоро», — сказал Аллагулиев «СЭ».

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

Футболисты сборной России выходят на&nbsp;поле. Сборная России снова может сыграть на международном турнире. Это станет прорывом

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Футбол
Сборная России по футболу
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