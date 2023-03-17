Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

17 марта, 15:30

Булыкин: «Хотелось бы, чтобы Головин и Миранчук показали хороший футбол и передали опыт молодому поколению»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о вызове в национальную команду полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.
«Они хорошо себя проявляют в клубах, постоянно получают игровую практику, это футболисты высокого уровня. И если они приедут и сыграют за сборную, думаю, это будет здорово как для болельщиков нашей команды, так и для них самих и для клубов. Хотелось бы, чтобы они показали хороший уровень, хороший футбол, передали опыт и мастерство молодому поколению. Ну и чтобы наша команда выиграла и порадовала болельщиков», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/17/19989451.shtml
dsadadad
Александр Головин
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
2
2
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Хлусевич назвал прекрасным уровень соперников сборной России в товарищеских играх
Агент Тюкавина: «Косте хочется приехать в сборную не для того, чтобы просто посидеть на скамейке для галочки»
Мостовой о травме Джикии: «Возможно, пропустит матчи сборной. Но какая разница? Это же игра с Ираком»
Хлусевич рассказал о травме Джикии в матче с «Оренбургом»
Газзаев: «Неприятно, что Миранчук получил травму. Но у других игроков появляется возможность проявить себя»
Алексей Миранчук не приедет в сборную России из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская положительно отреагировала на попадание Головина и Миранчука в состав национальной команды России

Первый тренер Чалова: «Нет ничего страшного в невызове Федора в сборную»
Новости
RSS RSS
Все новости