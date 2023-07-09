Селюк — о матче сборной России с Катаром: «На сегодняшний день это точно лучше, чем ничего»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«На сегодняшний день это точно лучше, чем ничего. Главное, чтобы футболисты играли на результат, а не просто принимали участие в дружеских матчах, которые заканчиваются ничейным результатом. Например, как это получилось в матче с Ираном. Сама игра мне не очень понравилась. Если футболисты не попадают в ворота с двух метров, меня это напрягает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка

Также он рассказал, как в целом относится к организации подобных товарищеских матчей.

«Все эти товарищеские матчи выглядят странно. Такие встречи с иностранными партнерами — это политический акт. Они ничего не значат со спортивной точки зрения, мне такое не нравится. Я за спорт вне политики», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Катара состоится 12 сентября. Игра пройдет в Дохе.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.