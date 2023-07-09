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Сегодня, 17:45

Радченко считает Катар достойным соперником для сборной России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о проведении матча между сборными России и Катара.

«Почему бы и не сыграть со сборной Катара? Достойный соперник на сегодняшний день», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Радченко.

Также он сравнил сборную Катара с командами Ирана и Ирака.

«Наверное, между этими командами есть небольшая разница, но она некритична. Болельщики ожидали от Катара более яркого выступления на мундиале, так что, наверное, команда будет пытаться реабилитироваться в следующих матчах», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Катара состоится 12 сентября. Игра пройдет в Дохе.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005208288_radchenko_katar_-_dostoynyiy_sopernik_dlya_sbornoy_rossii
Дмитрий Радченко
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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