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Билялетдинов поделился воспоминаниями о матче со Словенией в 2009-м

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов во время футбольного фестиваля РФС и «Норникеля» в Норильске, отвечая на вопрос о самом запоминающимся матче в жизни, рассказал о стыковых играх со Словенией за право сыграть на ЧМ-2010.

«У меня есть психологическая травма — матч со Словенией в 2009-м. Причем не ответный, который мы проиграли 0:1, а домашний. Мы выиграли 2:1, но счет должен был быть 5:0. Тогда бы мы спокойно ехали в Марибор, а потом на чемпионат мира. Сборная, которая выиграла бронзу в 2008-м, не реализовала свой потенциал через два года. Тот домашний матч со словенцами у меня в голове. Матч упущенных возможностей», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Он также считает, что сборная России могла добиться хорошего результата на ЧМ в ЮАР.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-u-menya-est-psihologicheskaya-travma-match-so-sloveniej-v-2009-m/
Динияр Билялетдинов
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Словении по футболу
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