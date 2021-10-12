Сборная России сделала фото в майках с портретом Симоняна после победы в Мариборе

Игроки сборной России после победного матча против Словении (2:1) в отборе к ЧМ-2022 сфотографировались в майках с портретом легенды футбола Никиты Симоняна. Сегодня, 12 октября, специалисту исполнилось 95 лет.

«С днем рождения, Никита Павлович», — написала пресс-служба сборной России.

Вчера, 11 октября, россияне обыграли Словению в 8-м туре отборочного этапа к ЧМ-2022. Победу команде помогли одержать Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Он по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба (160 мячей).