Сборная России сделала фото в майках с портретом Симоняна после победы в Мариборе
Игроки сборной России сделали фото в майках с портретом Симоняна после победы в Мариборе
12 октября, 14:28
Игроки сборной России после победного матча против Словении (2:1) в отборе к ЧМ-2022 сфотографировались в майках с портретом легенды футбола Никиты Симоняна. Сегодня, 12 октября, специалисту исполнилось 95 лет.
«С днем рождения, Никита Павлович», — написала пресс-служба сборной России.
Вчера, 11 октября, россияне обыграли Словению в 8-м туре отборочного этапа к ЧМ-2022. Победу команде помогли одержать Игорь Дивеев и Георгий Джикия.
Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Он по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба (160 мячей).
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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