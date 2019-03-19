Сборная России приехала в Бельгию и поселилась у озера

Российская национальная команда благополучно добралась до Брюсселя, где в четверг, 21 марта, состоится первый матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Бельгии. Подопечные Станислава Черчесова поселились за чертой города, в роскошном отеле на берегу озера.

Гостиница, отделанная в стиле средневекового замка, чем-то напоминает любимую резиденцию главного тренера нашей сборной в австрийском Нойштифте – где наши футболисты готовились к Кубку Конфедераций и чемпионату мира.

Россия останется в Бельгии еще на один день после игры – готовиться к матчу с Казахстаном (24 марта, Астана). (Дмитрий Зеленов)

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