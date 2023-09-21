Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 38-го на 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА, опубликованном в четверг, 21 сентября на официальном сайте организации.

На счету команды 1495,53 очка. В сентябре 2023 года россияне провели три матча: две игры против Египта (1:1, 1:2) и встречу с Катаром (1:1). Все три матча не учитывались в рейтинге ФИФА.

Лидером рейтинга является сборная Аргентины (1851,41 очка), на втором месте — Франция (1840,76), на третьем — Бразилия (1837,61).

В десятке лучших произошло лишь одно изменение — Португалия (1728,58) опередила Италию (1727,37) и поднялась с девятого на восьмое место.

Сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.