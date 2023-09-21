Адамов рассказал, как Карпин устроил игрокам сборной алкогольный сюрприз после одного из матчей

Защитник сборной России Арсен Адамов рассказал об удивившем его поступке главного тренера национальной команды Валерия Карпина после матча против Словении (2:1) в 2021 году.

«Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз. И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке — учитывая, как Карпин относится к весу и сахару», — приводит Sport24 слова Адамова.

Футболист впервые был вызван в сборную России в октябре 2021 года для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.

Летом этого года 23-летний Адамов на правах аренды перешел из «Зенита» в «Оренбург». В текущем сезоне защитник провел 8 матчей за оренбуржцев во всех турнирах.