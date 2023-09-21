Михайлов: «В сборной было 50 человек — со всеми не успеешь поговорить»

Полузащитник «Оренбурга» и сборной России Ярослав Михайлов поделился впечатлениями от первого опыта выступления за сборную России.

«Великолепно! Всегда приятно сыграть за сборную, провести минуты на поле с хорошими партнерами по команде, со знакомыми, и показать себя, можно сказать, на мировой арене. Потому что, в принципе, играли-то реально международный матч», — приводят «Известия» слова Михайлова.

Также футболист ответил на вопрос, был ли у него личный разговор с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Нет, куда там. В сборной 50 человек — со всеми не успеешь поговорить. Обобщенно все нам сказали. Не более того», — добавил он.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).